Амстердам, , 18:44 — REGNUM Нидерланды начали расследование по факту незакрытия неба над зоной крушения авиарейса MH17. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает министерство иностранных дел Нидерландов.

Крушение смолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что расследованием занялся Фонд безопасности полетов. Напомним, что вопрос о том, почему власти Украины, начав карательную операцию в Донбассе с применением фронтовой авиации, не удосужились закрыть небо в этом районе, ставился еще сразу после катастрофы. Однако украинская сторона так и не дала на него ответа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с самого начала власти Нидерландов в своем «расследовании» причин крушения MH17 ставили цель обвинить во всём Россию и республики Донбасса.

На минувшей неделе Нидерланды даже подали иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».