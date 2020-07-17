Москва, 17 июля 2020, 18:39 — REGNUM Вооружённое армяно-азербайджанское столкновение стало предметом обсуждения глав МИД РФ и Азербайджана, сообщили 17 июля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
В ходе телефонных переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил Джейхуна Байрамова «с назначением на ответственный государственный пост».
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, текущая ситуация на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении.
Лавров и Байрамов также обсудили вопросы совместных действий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и содействие возвращению граждан обеих стран на родину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров принял участие в заседании Совбеза РФ, посвящённого конфликту на армяно-азербайджанской границе.
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