Москва, , 18:39 — REGNUM Вооружённое армяно-азербайджанское столкновение стало предметом обсуждения глав МИД РФ и Азербайджана, сообщили 17 июля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонных переговоров российский министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил Джейхуна Байрамова «с назначением на ответственный государственный пост».

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, текущая ситуация на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении.

Лавров и Байрамов также обсудили вопросы совместных действий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и содействие возвращению граждан обеих стран на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров принял участие в заседании Совбеза РФ, посвящённого конфликту на армяно-азербайджанской границе.

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