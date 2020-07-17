Кишинёв, , 18:34 — REGNUM Современная Молдавия — «территория бедствия». Об этом заявил в интервью изданию lact. ro председатель молдавской партии «Гражданский конгресс», бывший советник президента Молдавии Владимира Воронина (2002—2010 гг.) по политическим вопросам Марк Ткачук.

По его словам, в число главных проблем постсоветской Молдавии входят развал экономики, тотальная коррупция, эмиграция, сокращение рождаемости, экологические проблемы, угроза существования государственности и «многое другое».

«Замороженный конфликт на Днестре — это одна из сложнейших проблем, которая ждёт своего решения», — сообщил Ткачук.

По мнению бывшего советника президента, обсуждая текущее состояние приднестровского конфликта, все молдавские политики «говорят исключительно о территориальной целостности, о «нашей земле» за Днестром, но совершенно равнодушны к главной проблеме — гражданского единства, судьбе простых людей, живущих на обоих берегах Днестра». «Это, безусловно, какой-то феодально-средневековый взгляд на политику. Неуместный в XXI веке. В значительной степени именно этот архаический взгляд мешает разрешению большинства евразийских конфликтов. Когда политики думают о гектарах, о территориях, а не о людях», — утверждает Ткачук.

Он считает проблему статуса Приднестровья «одним из трагических следствий неопределенности самого молдавского государства». «Когда чуть ли не половина политической элиты страны выступает за ликвидацию независимости этой страны, то, согласитесь, именно это и является основной проблемой», — отметил Ткачук.

«Можно быть молдавским министром и одновременно являться гражданином Румынии или России. Можно быть молдавским премьером или депутатом парламента и публично голосовать на выборах румынского или российского президента и еще гордо выкладывать свои селфи в момент голосования. Когда все это можно, возникает закономерный вопрос: что это за государство такое?» — заявил экс-советник.

Он охарактеризовал внешнюю политику Молдавии как «иждивенческую и холуйскую». «Она построена по старому балканскому принципу — отгадать настроение той или иной великой державы, а не добиваться собственных прагматичных целей», — подчеркнул Ткачук.

«Депопуляция Молдавии, растущая дисквалификация экономически-активного населения, детская смертность, в разы превышающая аналогичные показатели в Румынии и на Украине, гигантский рост онкобольных и больных туберкулезом, постоянные техногенные катастрофы, непригодная для питья вода и исчезновение черноземов — все это скучно и неинтересно ни для власти, ни для парламентской оппозиции», — отметил он

Возвращаясь к проблеме молдо-приднестровских отношений, Ткачук заявил, что единственным путём к «реинтеграции» является модернизация Молдавии, заключающаяся в декриминализации экономики, росте социальных стандартов, новых подходах к образованию и здравоохранению и т. д. «Если общество на обоих берегах Днестра начнет требовать перемен, добиваться этих перемен, то реинтеграция Молдавии неизбежна, как наступление весны», — утверждает экс-советник.

«Суть будущей повестки дня между Кишиневом и Тирасполем состоит не в том, чтобы натянуть приднестровскую сову на молдавский глобус, а в совместном движении к общим целям человеческого развития. И на этом пути появится совершенно иной тип взаимного доверия, потребность друг в друге, возможность получить поддержку друг друга», — полагает Марк Ткачук.

Говоря о роли России в регионе, он заявил, что всё, связанное с этим, «всегда будет приводить к повышению кровяного давления». «С другой стороны, в Тирасполе сейчас правит политический клан, не связанный с Россией ни политическими обязательствами, ни экономическими отношениями. Капиталы этого клана размещены преимущественно в Германии, а его доверительные политические и хозяйственные связи сосредоточены на Украине. И если раньше приднестровские политики мечтали о признании себя частью России, то теперь их планы скорее сводятся к обретению независимости, желательно в момент потери Молдавией своего суверенитета. В этой ситуации стабилизирующая роль России чрезвычайно важна», — подытожил Ткачук.

Напомним, что в бытность советником президента Владимира Воронина, возглавлявшего правящую на тот момент Партию коммунистов Республики Молдова, Ткачук придерживался куда более радикальных взглядов на решение приднестровского вопроса, которые не подразумевали учёт каких-либо интересов Тирасполя. Ткачук также считался одним из главных идеологов антироссийского внешнеполитического курса, которого Воронин начал придерживаться через короткое время после начала своего первого президентского срока.