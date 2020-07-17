Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Полторы сотни человек пострадали и 14 погибли в ходе протестов в Мали 10 июля, сообщила Лиз Троссел, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека в опубликованном 17 июля заявлении.

Уточняется, что в ходе беспорядков погибли (среди прочих) женщина и ребёнок. Пострадали 154 человека, ещё две сотни протестующих оказались под арестом.

Представитель ООН призвала расследовать эти действия властей с точки зрения нарушения прав человека.

Напомним, протесты в Бамако были организованы оппозиционным «Движением 5 июня — Объединение патриотических сил». Протестующие вышли на улицы с требованием отправить действующего президента страны Ибрагима Бубакара Кейту в отставку.

Поскольку протестующие вели себя агрессивно и пытались захватить здания государственных учреждений, силы безопасности малийской столицы применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по демонстрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее малийский премьер-министр Бубу Сиссе в интервью СМИ принёс извинения за жёсткость, с которой были подавлены протесты.

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