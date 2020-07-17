Минск, , 17:51 — REGNUM Лидеры ЕАЭС не смогли реализовать достигнутые ранее договорённости, поэтому страдает бизнес. Об этом 17 июля в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Что греха таить, очень много проблем в ЕАЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. У нас еще барьеров достаточно, межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: вы уж установите границы между государствами, нам будет проще и легче», — сказал Лукашенко на встрече с Пашиняном.

Читайте также: Лукашенко: «У нас нет Пашинянов и Зеленских»

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко пожаловался на проблему границ со ссылкой на неназванных предпринимателей. Он сказал Пашиняну: «Уже даже бизнес об этом заявляет. Вроде бы нет границ, а напряжение на границе чрезмерное. Вы это не хуже меня ощущаете».

В официальном сообщении не конкретизировано, какие именно границы имел в виду бессменный лидер Белоруссии. Однако известно, что Белоруссия граничит только с одним государством ЕАЭС — Россией.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран интеграционного объединения принял 17 июля участие в минском заседании Евразийского межправительственного совета. Пашинян сообщил Лукашенко об эффективной работе состоявшегося мероприятия.

Читайте об итогах заседания: Межправсовет ЕАЭС выработал стратегию евразийской интеграции

Лукашенко констатировал, что у Белоруссии и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе, схожие экономики. Он сказал Пашиняну: «Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, кыргызы (орфография и пунктуация президентской пресс-службы, — Прим. ИА REGNUM) в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Поиски энергетической независимости от России