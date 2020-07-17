Минск, 17 июля 2020, 17:47 — REGNUM Белоруссия всегда была и останется для русского человека родным клочком земли, заявил 17 июля белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
На встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Минске глава Белоруссии заявил:
Белорусский лидер добавил, что народы двух стран «без нас разберутся, как им жить», однако хотелось бы и политикам участвовать в этих процессах.
При этом Лукашенко отметил, что в рамках союзного государства как Минск, так и Москва должны выполнять договорённости и на равноправной основе выстраивать отношения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минске проходит встреча представителей стран-участниц ЕАЭС, в которой с российской стороны участвует Мишустин.
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