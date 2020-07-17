Минск, , 17:47 — REGNUM Белоруссия всегда была и останется для русского человека родным клочком земли, заявил 17 июля белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

На встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Минске глава Белоруссии заявил:

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь».

Лукашенко «Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим».

Белорусский лидер добавил, что народы двух стран «без нас разберутся, как им жить», однако хотелось бы и политикам участвовать в этих процессах.

При этом Лукашенко отметил, что в рамках союзного государства как Минск, так и Москва должны выполнять договорённости и на равноправной основе выстраивать отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минске проходит встреча представителей стран-участниц ЕАЭС, в которой с российской стороны участвует Мишустин.

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