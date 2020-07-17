Москва, , 17:30 — REGNUM В Госдуме возмущены задержанием СБУ 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Задержание СБУ 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы — кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма, преследование оставшихся в живых ветеранов — чёрная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям Великой Отечественной войны.

«Это бесчеловечно, бездушно и подло», — возмущен парламентарий.

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад» и участника войны в Афганистане Михаила Исаева. По сообщениям СМИ, сотрудники СБУ изъяли у Исаева и харьковской делегации 50 медалей «75 лет Великой Победы», предназначенных для ветеранов Харькова. Кроме того, их больше десяти часов удерживали на границе, проводя следственные мероприятия.