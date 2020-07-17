* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 17:28 — REGNUM Трое афганских полицейских погибли от рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в населённом пункте Лаиеи-Джихади (район Хогьяни, провинция Нангархар, Афганистан), сообщает 17 июля Anadolu.

По словам представителя управления губернатора Нангархара, сотрудники полиции погибли в ходе стычки с исламистами, которые напали на полицейский участок.

Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли потери.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изо дня в день совершают нападения в Афганистане. Накануне, 16 июля, они заявили, что виноваты в этом США, нарушающие соглашения о мире.

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