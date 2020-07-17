Хмеймим, Сирия, , 17:13 — REGNUM Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon более полутора часов совершал разведывательный полет вдоль побережья Сирии, приближаясь к российской авиабазе Хмеймим и базе материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, сообщают 17 июля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Морской разведчик США взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем в течение более полутора часов курсировал вблизи побережья Сирии. В районе российских баз в Тартусе и Хмеймиме он подходил к сирийскому побережью на 30−45 км.

При этом воздушный разведчик оставался над нейтральными водами Средиземного моря на высоте 8,5 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года воздушные разведчики США совершили не менее пяти «визитов» в районы российских баз в Сирии.

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