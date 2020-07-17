Донецк, 17 июля 2020, 16:55 — REGNUM Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне труп еще одного члена диверсионно-разведывательной группы, убитого при подрыве на минах 13 июля в районе посёлка Зайцево, сообщил 17 июля журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«По запросу украинской стороны мы передали тело второго иностранного диверсанта из состава украинской диверсионно-разведывательной группы. Им является наемник из Эстонии Микола Ильин», — сказал Басурин.
При этом он уточнил, что на месте подрыва украинской диверсионной группы продолжаются поиски тела третьего диверсанта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинской стороне был передан труп американского наёмника Шона Фуллера, специалиста по минно-взрывному делу.
Гражданин США Шон Фуллер, участник войны в Ираке, также погиб при подрыве на минах в районе Зайцево.
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