Донецк, , 16:46 — REGNUM Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, в том числе с применением запрещённых видов вооружения. Об этом 17 июля сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в общей сложности с украинской стороны по районам 14 населённых пунктов Донецкой Народной Республики было выпущено 427 боеприпасов, в том числе мины калибра 120 и 82 миллиметров.

В результате обстрелов в посёлках Гольмовский, Старомихайловка, Александровка, шахт «Трудовская» и «Октябрьская», а также в селе Коминтерново были ранены четыре мирных жителя, повреждено 16 домостроений и одна школа.

Басурин отметил, что все сведения о действиях украинских военных с приложением фото‑ и видеоматериалов были направлены в международные организации и следственные органы ДНР.