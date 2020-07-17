Донецк, 17 июля 2020, 16:46 — REGNUM Диверсионная операция ВСУ была сорвана силами Народной милиции ДНР, сообщает 17 июля «Донецкое агентство новостей».
По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, восемь украинских диверсантов пытались пробраться в ДНР в ночь на 17 июля.
Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых. Приказ осуществить диверсионные действия был отдан Андреем Гнатовым — командиром 36-й бригады ВСУ.
Напомним, это не первая попытка ВСУ осуществить диверсионное проникновение в ДНР. Так, в предыдущий раз, когда украинские военные прорывались в ДНР, трое из них погибли, подорвавшись на минах.
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