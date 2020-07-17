Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Снизить налоговые ставки для малого бизнеса и самозанятых и выдавать им беспроцентные ссуды предложили депутаты региональных парламентов. Об идеях рассказал председатель совета законодателей по экономическим вопросам и промышленной политики, глава ЗакСа Ленинградской области Сергей Бебенин на заседании президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президиум собрался, чтобы обсудить, как в «коронавирусный» кризис поддержать сектор малого и среднего бизнеса и стимулировать внутренний туризм. Девять предложений комиссии по экономическим вопросам и промышленной политике вошли в проект решения, отчитался Бебенин.

Читайте также: Яровая предложила регионам РФ модельные акты в сфере поддержки бизнеса

Комиссия, которую он возглавляет, просила парламенты всех регионов подумать над помощью МСП.

«71 регион ответил. Мы получили более 200 предложений разного уровня и формата и на основании этого сформулировали 24 предложения для решения проблем, которые регионами были выдвинуты. Девять из них уже вошли в проект президиума», — сообщил Бебенин.

Так, регионы предложили понизить на 2−4% ставку НДС для малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2021 года и на 1% — ставку для самозанятых до конца 2020-го. Юрлицам и ИП предложили выдавать беспроцентные ссуды на три года в объеме налогов, сборов и страховых взносов, уплаченных в 2019 году. Кроме того, предлагается изменить Земельный кодекс РФ и разрешить добросовестным арендаторам без торгов продлевать аренду земли.

Регионы также считают нужным субсидировать бизнесу оплату ЖКХ и аренды, отменить авансирование электроэнергии, а должникам среди МСП предоставить отсрочку или рассрочку на год.

«Остальные предложения уже сформированы. Мы их отправим в Совет Федерации и Государственную думу для того, чтобы рассмотреть их в рамках последующей работы», — сказал Бебенин.

В пресс-службе ЗакСа Ленобласти добавили, что региональный парламент уже выступил с инициативой продлить действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 2024 года и решил внести в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс и федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Читайте ранее в этом сюжете: Внутреннему туризму нужна не только налоговая отсрочка — Толкачев