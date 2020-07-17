Москва, , 16:31 — REGNUM Истребители-перехватчики Северного флота ВМФ России сопроводили норвежский разведывательный самолет над акваториейБаренцева моря. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Речь идет о норвежском разведывательном самолете 3С «Орион», который летел вдоль границы Российской Федерации. Границу он не нарушал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля над Баренцевым морем уже были замечены самолеты стран военного блока НАТО. Всего за последнюю неделю разведывательную деятельность у границ России вели 32 воздушных судна.