Донецк, , 16:30 — REGNUM В зоне так называемой Операции объединённых сил (ООС), проводящейся Киевом против народа Донбасса, украинские медики выявили двенадцать случаев заболевания лучевой болезнью у военнослужащих 109-го батальона 10-й бригады ВСУ, сообщает 17 июля пресс-служба Народной милиции ДНР.

Медики считают, что причиной возникновения этого заболевания являются бревна и пиломатериалы с повышенным радиоактивным фоном, которые поступили военным для оборудования позиций и строительства полевых укрытий.

При этом военные ДНР уточняют, что на сегодняшний день 10-я бригада ВСУ покинула свои позиции и передала их 36-й бригаде морской пехоты.

Напомним, весной и летом текущего года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были отмечены многочисленные лесные пожары. По мнению ряда экспертов, они были устроены для сокрытия вырубки леса в запретной зоне.

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