Пермь, , 16:29 — REGNUM Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 17 июля проинспектировал дорожные объекты, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Глава Минтранса отметил, что Пермь — пример, когда национальный проект и развивает инфраструктуру, и помогает обновить подвижной состав общественного транспорта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Улицы, которые ремонтируются по БКАД, используются для движения новых автобусов — инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта позволяют достичь полного комфорта для жителей. Справедливая и правильная политика региона по ведению дорожного фонда доказывает свою эффективность. Уверен, до конца года жители краевой столицы заметят существенные изменения в транспортной системе», — сказал Евгений Дитрих.

Добавим, в 2020 году в столице Прикамья в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 14 объектов, в Пермском крае — 55 дорог. В краевом центре многие участки уже сданы раньше срока.

Помимо обновления автотранспортной инфраструктуры Пермь активно обновляет подвижной состав для пассажирских автоперевозок. За последний месяц муниципалитет приобрел более 300 единиц транспорта. Примечательно, что Пермский край стал первым регионом, получившим новые автобусы по нацпроекту. Это позволило обновить 42 единицы автопарка, сообщает пресс-служба мэрии.

«Это новейшие современные низкопольные автобусы: удобно будет родителям с колясками, пожилым людям, которым трудно подниматься по ступеням. Здесь есть и системы контроля состояния водителя — это позволит снизить аварийность из-за усталости, засыпания. Федеральный минтранс тестирует такие системы, после апробации они будут пущены в серийное производство», — отметил Евгений Дитрих.

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