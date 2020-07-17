Минск, , 16:20 — REGNUM Стратегия евразийской экономической интеграции до 2025 года может быть подписана осенью нынешнего года. Об этом по итогам состоявшегося 17 июля в Минске заседания Евразийского межправительственного совета заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.

По его словам, «подготовлен и в целом одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в котором заложены механизмы формирования общих рынков союза, сформулированы подходы к развитию новых направлений в совместной инновационной и инвестиционной деятельности».

Он сообщил также, что до подписания главами государств ЕАЭС проект стратегии предстоит «качественно» доработать и обсудить на уровне премьер-министров.

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