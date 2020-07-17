Москва, , 16:17 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в МИД России материалы в отношении ряда прибалтийских СМИ, работающих на российскую аудиторию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

Противоправные действия властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении российских СМИ не должны остаться без ответа, полагает парламентарий.

«Мы полагаем, что при выработке ответной реакции МИД России учтёт направленные Комиссией материалы и информацию о деструктивном влиянии прибалтийских СМИ, в том числе в приграничных территориях России», — заявил Пискарёв.

По его словам, в частности, зафиксированы случаи их использования в качестве площадок для распространения информации, содержащей пропаганду наркопотребления, побуждающей российскую молодежь к участию в массовых беспорядках и прочих нарушениях законодательства.

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