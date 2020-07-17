Москва, , 16:15 — REGNUM Тему армяно-азербайджанского конфликта осудил Совбез РФ под председательством президента России Владимира Путина, сообщили 17 июля в пресс-службе Кремля.

Совещание состоялось сегодня, 17 июля, в формате видеоконференции. Участники обменялись мнениями по поводу происходящего между Арменией и Азербайджаном вооружённого столкновения.

«Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — говорится в сообщении.

Путин сообщил участникам совещания о международних переговорах, в том числе с Ираном, Германией, ОЭА, которые он провёл на тему конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение конфликта между Ереваном и Баку продолжается шестой день.

В Армении погибли четыре, ранены десятки военных. В Азербайджане погибли 12 военных и один мирный житель, четыре человека ранены.

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