Вашингтон, , 16:17 — REGNUM В США обвинили табачную компанию из ОАЭ в нарушении санкций против КНДР и назначили штраф в размере $665 112. Об этом говорится на официальном сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

По предварительным данным, компания трижды нарушала санкции в период с сентября по декабрь 2018 года.

По данным сотрудников управления, данная компания якобы экспортировала сигаретные фильтры на общую сумму $333 272.

Напомним, что первые санкции против КНДР были введены в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Резолюция Совета Безопасности ООН 1718 потребовала от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретила экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также и предметов роскоши.