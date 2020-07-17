Багдад, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находится с визитом в Ираке 16−17 июля 2020 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В Багдаде глава МИД Франции встретился с президентом страны Бархамом Салехом, с премьер-министром Мустафой аль-Казыми и со своим коллегой Фуадом Хуссейном.

«Визит позволил укрепить связи между Францией и Ираком и продолжить богатый и плотный диалог по двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес, в духе дружбы и доверия», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция выразила свою полную солидарность с Ираком перед лицом кризиса в области здравоохранения в стране и заверила в поддержке в этот трудный период.

Стороны заявили о своей решимости сохранить достижения в борьбе с терроризмом, а также высоко оценили качество сотрудничества в сфере безопасности.

На региональном уровне Франция выразила поддержку стремлению иракских властей играть балансирующую роль на Ближнем Востоке.

Франция и Ирак подтвердили свою готовность укреплять сотрудничество во всех областях, чтобы построить подлинное стратегическое партнерство при полном уважении суверенитета Ирака и сделать эти отношения фактором баланса и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, в 2020 году Франция выделила 20 млн евро для помощи Ираку. Франция поддерживает усилия иракского правительства в области восстановления и его желание провести реформы, которые отвечают чаяниям иракского народа.

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