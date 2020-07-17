Минск, , 16:00 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял 17 июля временную поверенную в делах США Дженнифер Мур по случаю завершения её дипломатической миссии в постсоветской республике. Он наградил коллегу нагрудным знаком и обсудил с ней двусторонние отношения, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Содержание и итоги переговоров уместились в два предложения официального сообщения: «В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. В. Макей поблагодарил Дж. Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Белоруссии США и вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь «Партнёрства».

Напомним, последним послом США в Белоруссии была Карен Стюарт: в 2008 году она была вынуждена покинуть постсоветскую республику из-за угроз Лукашенко «вышвырнуть» её за поддержку оппозиции в Белоруссии и введение Вашингтоном санкций в отношении белорусских госпредприятий и чиновников.

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В 2019 году Минск и Вашингтон договорились о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов. В мае президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру на должность посла в Белоруссии в лице зампомощника госсекретаря Джули Фишер, обладающей навыками работы в предконфликтных ситуациях на постсоветском пространстве. Её прибытие в Минск ожидается в августе.

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После государственного переворота на Украине в 2014 году Александр Лукашенко открыто поддержал опекаемых США мятежников и поручил силовому блоку выработать комплекс мер по противодействию «крымскому сценарию». Он также поручил МИД Белоруссии форсировать «разворот на Запад», чтобы создать противовес влиянию Москвы. Согласно публикациям WikiLeaks, Владимир Макей неоднократно жаловался дипломатам США и других западных стран на «российскую угрозу».

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