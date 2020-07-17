Москва, , 15:56 — REGNUM Основной темой обсуждения сегодняшнего совещания, которое президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ, стала нынешняя ситуация, которая сложилась на границе Армении и Азербайджана. Об этом 17 июля сообщается на сайте Кремля.

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«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе, — говорится в сообщении. — Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям».

Также глава государства проинформировал постоянных членов Совбеза о серии недавно состоявшихся телефонных контактов с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также президентом Ирана Хасаном Рухани.

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Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. С обеих сторон уже есть жертвы, однако стороны продолжают накалять обстановку и высказывать угрозы в адрес друг друга. Так, министерство обороны Азербайджана заявило о способности нанести удар по Мецаморской АЭС в случае армянского удара по Мингечевирскому водохранилищу.

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