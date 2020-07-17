Москва, , 15:37 — REGNUM Представители России и Узбекистана планируют подписать около 20 межправительственных соглашений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

Он напомнил, что из-за коронавируса был перенесен визит президента республики Шавката Мирзиёева, но выразил надежду, что глава государства все же посетит Россию.

Руденко положительно оценил сотрудничество между Москвой и Ташкентом. Он отметил, что Узбекистан планирует войти в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя. Замминистра добавил, что российская сторона будет уважать любое решение республики относительно членства в Союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию.

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