Москва, , 15:27 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану удаётся находить решения и развязки в очень сложных ситуациях потому, что главы обладают схожими чертами. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Так, по словам официального представителя Кремля, президенты России и Турции похожи в том, что отвечают за свои слова и способны на быстрые решения. Песков добавил, что в ходе переговоров и Путин, и Эрдоган конкретно ставят вопросы, и имеют в виду то, что говорят.

«И тот, и другой отвечают за свои слова. И тот, и другой контролируют ситуацию. И тот, и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают», — заявил в иноверью « Авторадио » Песков.

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