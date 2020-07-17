Кострома, 17 июля 2020, 15:21 — REGNUM Костромская оппозиция попросила Владимира Путина отменить выборы губернаторов или исправить ситуацию с «муниципальным фильтром». Такое предложение содержится в письме на имя президента России, составленном председателем костромской общественной организации «Народовластие» Андреем Старуном, текст обращения опубликован на личной странице общественника в Facebook.
Автор письма считает, что «муниципальный фильтр», обязательный для участия в кампании по выборам губернатора, используется властью для «отсеивания неугодных конкурентов».
На место главы костромского региона в настоящий момент претендуют 10 кандидатов, в их числе есть представитель «демократической оппозиции» региона — председатель костромского отделения партии «Яблоко» Александр Лазутин. По словам составителей обращения, собрать необходимое количество подписей на местах для прохождения фильтра оппозиционным претендентам «практически невозможно».
Напомним, в выборах губернатора принимают участие действующий глава региона Сергей Ситников, идущий от «Единой России», представители от ЛДПР, «Справедливой России», «Казачьей партии Российской Федерации», партии «За справедливость», КПРФ, «Яблока», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии прогресса», «Демократической партии России». Документы для регистрации кандидаты должны представить в облизбирком не позднее 29 июля.
Выборы губернатора в Костромской области назначены на единый день голосования — 13 сентября 2020 года.
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