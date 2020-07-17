Москва, , 15:18 — REGNUM Продвижение политического процесса в Сирии обсудили замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в телефонном разговоре. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба МИД РФ.

Беседа дипломатов состоялась 16 июля. Вершинин и Педерсен детально обсудили вопросы, касающиеся продвижения политического процесса в Сирии.

Этот процесс осуществляют сами сирийцы при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза международной организации. Среди вопросов была и подготовка к предстоящему заседанию конституционного комитета в Женеве, уточнили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, первое заседание конституционного комитета Сирии состоялось 30 октября 2019 года.