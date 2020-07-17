Минск, , 15:11 — REGNUM Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что кандидатом на пост главы республики может выдвигаться только тот гражданин страны, который прошёл службу в армии, не нашла одобрения в ЦИК Белоруссии. Глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина заявила, что не поддерживает такое предложение.

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«У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», — заявила в эфире «Ерорадио» Ермошина.

По её мнению, эта норма не соответствует международным стандартам, так как ограничит участие в выборах значительное количества граждан. Ермошина пояснила, что некоторые не служат в армии по религиозным причинам или по состоянию здоровья.

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Напомним, накануне, 16 июля, во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конституции страны необходимо закрепить норму, согласно которой служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост главы Белоруссии.

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