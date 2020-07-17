17 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Мы уверены, что, несмотря ни на какие чужие границы, на то, что Приднестровье не имеет общей границы с Россией, любая военная провокация против Приднестровья, поддержанная Украиной, нападение на российских военнослужащих приведет к немедленной адекватной реакции России, с подключением к защите Приднестровья всего военного потенциала России. Несомненно, это понимают как нынешние политические руководители Молдавии, так и Украины.

Илья Галинский, , 16:00 — REGNUM Молдо-приднестровскому конфликту в этом году исполняется 30 лет. Иначе говоря, 30 лет существует независимое от Молдавии Приднестровье, которое доказало самому себе и всему миру, что оно состоявшееся государство, контролирующее свою территорию и границы, обеспечивающее жизнедеятельность своих граждан, развивающее и укрепляющее свои государственные институты. Казалось бы, пришло время молдавской стороне это осознать и всерьез задуматься о том, как, наконец-то, нормализовать отношения с Приднестровьем и урегулировать застарелый конфликт. Вместо этого из года в год со стороны молдавских властей звучат все более воинственные заявления касательно отрицания приднестровской государственности, угрозы ее ликвидации и включения Приднестровья в состав Молдавии на ее условиях. Искусственно создаются всевозможные барьеры на пути урегулирования конфликта, вводятся элементы экономической, таможенной, телефонной и прочих блокад, усиленно работают на приднестровском направлении многочисленные НПО западной ориентации, демонстративно-показательно усиливается молдавская армия как возможная гарантия ликвидации Приднестровья.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот и ныне, возбудившись от обоснованных мер приднестровской стороны по укреплению ее границ с целью не допустить бесконтрольного распространения на ее территории эпидемии коронавируса, официальные молдавские власти провокационно начали раскачивать ситуацию, подключая ОБСЕ и другие структуры, обвиняя Приднестровье в закрытии границы с Молдавией, нарушении прав граждан Приднестровья и Молдавии, ограничении свободы передвижения. Повторимся, что каждая страна сегодня, в условиях пандемии, исходя из своего видения ситуации и возможностей, вводит те меры и ограничения, которые она считает оптимальными для обеспечения здоровья граждан. Приднестровье не раз официально заявляло, что введенные ограничительные меры носят временный характер и направлены на защиту приднестровских граждан от инфекции, распространение которой в Молдавии бьет все рекорды (каждый новый день — сотни новых заболевших).

На этом фоне в Молдавии активизировались всевозможные деструктивные силы, в частности так называемые комбатанты — участники агрессивной войны Молдавии против Приднестровья 1992 года, правые политические структуры, ориентирующиеся на Румынию, США и Евросоюз, которые не признают права Приднестровья на какое-либо государственное устройство. Ими проводятся митинги в центре Кишинева, от властей требуются немедленные действия против «сепаратистов», ликвидация всякой границы по Днестру и вывод российских миротворцев, раздаются откровенные угрозы, касающиеся блокировки Приднестровья и его военного захвата, ведутся переговоры с Украиной с тем, чтобы полностью изолировать Приднестровье от остального мира, создать вокруг него «кольцо анаконды» и в итоге задушить его в «дружеских» объятиях.

Протесты в Кишеневе Цитата из видео «Протесты и задержания в Кишиневе 16 июля 2020 г.» пользователя Serj T. youtube.com

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на активизацию антиприднестровской политики со стороны Румынии, которая все больше и больше превращается в авангард США против России и Приднестровья. Не следует забывать, что Румыния воспринимает Приднестровье исключительно через призму России, считая его продолжением России в этом регионе, делая заявления, что Россия сегодня — это враг Румынии, а значит, и Приднестровье — враг Румынии. Важно напомнить, что между Румынией и Молдавией существует военная договоренность о том, что в случае необходимости вооруженные силы Румынии могут прийти на помощь Молдавии в решении ее государственных проблем, как это было во время военной агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году.

На этом фоне настораживает внезапное обострение ситуации по периметру непризнанных государств: размораживается нагорно-карабахский конфликт, резко усиливаются артиллерийские обстрелы в Донбассе, устраиваются провокации на границе Южной Осетии и Грузии и др. В Молдавии возобновились военные учения на Бульбокском полигоне, от которого до границы с Приднестровьем всего 10−15 км. Как будто какой-то «невидимый» координатор дал отмашку на все эти действия.

Бульбокский полигон Цитата из видео «Inspecţie la poligonul de la Bulboaca» пользователя MDNationalArmy. youtube.com

Разумеется, все это не остается незамеченным приднестровскими властями. Соответствующие заявления по этому поводу сделали Президент Вадим Красносельский, МИД ПМР и Верховный Совет. Приднестровье в силу своего «непризнанного» статуса всегда вынуждено быть готовым к отражению агрессии, опираясь на собственный потенциал. В то же время весомым фактором его защиты являются российские миротворцы, которые и находятся на берегах Днестра для того, чтобы защитить мирный труд жителей Приднестровья. Мы надеемся, что никто не забыл, как среагировала Россия на нападение Грузии на ее миротворческие силы в Южной Осетии. Мы уверены, что, несмотря ни на какие чужие границы, на то, что Приднестровье не имеет общей границы с Россией, любая военная провокация против Приднестровья, поддержанная Украиной, приведет к немедленной адекватной реакции России, с подключением к защите Приднестровья всего российского военного потенциала. Несомненно, это понимают как нынешние политические руководители Молдавии, так и Украины, что говорит о том, что вряд ли они решатся на подобные действия. Но устроить провокацию на молдо-приднестровской границе для того, чтобы в итоге обвинить нынешние власти Молдавии в пособничестве «сепаратизму» и отправить в отставку нынешнего президента-социалиста и правительство Молдавии, вполне по силам политической коалиции правых сил. Ближайшая встреча президентов Молдавии и Приднестровья покажет, насколько верны наши предположения. В любом случае мы должны помнить, что политика — это искусство возможного. И возможно все. А это значит, что Приднестровье всегда должно быть готово к любому развитию ситуации.