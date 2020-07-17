Ярославль, , 15:17 — REGNUM Мэрия Ярославля вынуждена будет вернуть около 10 млн рублей предпринимательнице, купившей муниципальное помещение на улице Свободы. Такое решение вынес Арбитражный суд Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

В 2019 году помещение площадью 190 квадратных метров на улице Свободы было куплено у мэрии города за 11,7 млн рублей. Между тем попасть в купленное помещение женщина так и не смогла.

«Судом установлено, что фактическая передача спорного имущества невозможна, поскольку указанное помещение занимает третье лицо — Министерство Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации», — говорится в решении суда.

Как следует из текста решения, арендатор просто не отдал мэрии ключи от проданного помещения. Не получив доступ, покупательница решила расторгнуть договор и вернуть деньги. Суд признал ее правоту и постановил вернуть не только внесенные средства, но и проценты за пользование деньгами.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ярославля сделали роскошный подарок коммунистам