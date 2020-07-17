Вашингтон, 17 июля 2020, 15:04 — REGNUM Жесткого ответа Вашингтона на якобы имевшие место попытки России выкрасть информацию о разработке вакцины против коронавируса потребовал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 17 июля на своей странице в Twitter.
По словам бывшего советника главы Белого дома, такие шаги вкладываются в общее поведение Москвы, которая якобы пошла на сговор с афганскими боевиками.
Напомним, 16 июля британские власти обвинили Россию в том, что она пытается с помощью хакерских атак выкрасть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Затем с подобными обвинениями в адрес Москвы выступили власти США и Канады. В Кремле отвергли подобные обвинения.