Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Жесткого ответа Вашингтона на якобы имевшие место попытки России выкрасть информацию о разработке вакцины против коронавируса потребовал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 17 июля на своей странице в Twitter.

«Неудивительно, что российские разведывательные службы пытаются хакерским образом похитить данные американских исследований коронавируса», — заметил Болтон.

По словам бывшего советника главы Белого дома, такие шаги вкладываются в общее поведение Москвы, которая якобы пошла на сговор с афганскими боевиками.

«Эти опасные и дестабилизирующие действия продолжатся, если США не дадут жесткого ответа», — добавил он.

Напомним, 16 июля британские власти обвинили Россию в том, что она пытается с помощью хакерских атак выкрасть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Затем с подобными обвинениями в адрес Москвы выступили власти США и Канады. В Кремле отвергли подобные обвинения.