Париж, , 14:58 — REGNUM Правительство Франции откладывает пенсионную реформу и реформу страхования от безработицы на несколько месяцев, сообщает Le Figaro.

Стало известно, что консультации по пенсионной реформе откладываются «как минимум до конца года», а реформа страхования по безработице перенесена на начало 2021 года.

Приоритетом сейчас является борьба с кризисом, занятость, и, следовательно, работа вокруг плана восстановления, объявленного в полдень премьер-министром Франции Жаном Кастексом.

Ожидается, что следующая конференция с социальными партнерами состоится в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Францииосудил в Сенате «недопустимые слухи»относительно Джеральда Дарманина, назначенного главой министерства внутренних дел страны.

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