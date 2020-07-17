Воронеж, , 14:50 — REGNUM Конкурс в Воронежскую городскую думу достиг десяти человек на место — на 17 июля в депутаты муниципального парламента выдвинулись 362 кандидата, сообщили ИА REGNUM в городской избирательной комиссии.

Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Валерий Бунеев, от шести партий («Родина», «Яблоко», «За правду», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди») по партийным спискам и одномандатным округам выдвинулись 319 кандидатов.

«Как самовыдвиженцы по 24 одномандатным избирательным округам выдвинулись 43 человека», — рассказал Бунеев.

Выборы в Воронежскую городскую думу пятого созыва состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, дума избирается на пять лет. Выборы проводятся по смешанной системе: 24 депутата избираются по одномандатным округам, 12 по партийным спискам сроком, всего будет избрано 36 депутатов.