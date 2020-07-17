Москва, , 15:01 — REGNUM Действующий президент Украины Владимир Зеленский не всесилен, поэтому не надо требовать от него слишком многого. Об этом при помощи телемоста 17 июля заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Первый президент Украины отметил, что Зеленский ничем не отличается от остальных его коллег в том плане, не выполняя свои предвыборные обещания.

«Ни один украинский президент, в том числе ваш покорный слуга, не исполнил все свои обещания. Президент — это человек. Обстоятельства часто бывают выше человека. Давайте смотреть на президента не как на всесильного, а как на человека», — сказал Кравчук.

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