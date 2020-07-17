Сеул, , 14:45 — REGNUM В Южной Корее до 19 августа продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий в связи с пандемией коронавируса, объявленное 23 марта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, данное решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса, закрытием границ во многих странах и приостановкой международного авиасообщения между странами.

Известно, что в апреле власти страны продлили действие данного предупреждения до 23 мая, в мае — до 19 июня, в июне — до 19 июля.

Напомним, с начала пандемии во всем мире выявлено более 13,8 млн человек, жертвами пандемии стали 590 тыс. человек.