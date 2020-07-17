Берлин, , 14:51 — REGNUM Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер указал на двойные стандарты США в контексте санкционных угроз участникам проекта газопровода «Северный поток — 2». Это следует из его сообщения в Twitter.

Ранее экс-посол США в ФРГ Ричард Гренелл написал в своём микроблоге, что вопрос о санкциях против проекта касается не торговли, а «диверсификации энергопоставок в Европе». Он отметил, что позицию США разделяют «большинство европейцев», однако руководство ФРГ борется против Европы.

«Торговля США с РФ — это ок, а торговля Германии с РФ — не ок?» — написал Ишингер в Twitter в ответ на сообщение Гренелла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».

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