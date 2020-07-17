Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Коалиция оппозиционных партий на предстоящих выборах в парламент Грузии покажет такой результат, которого давно не было. Такое заявление журналистам 17 июля сделал лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Таких результатов, какие у объединенной оппозиции будут в 2020 году, она давно не показывала», — сказал оппозиционер.

Вашадзе также заявил, что информация о скором распаде коалиции не соответствует действительности. Он добавил, что, наоборот, ожидается рост «политического союза».

Напомним, 16 июля были опубликованы результаты опроса о поддержке партий среди населения. Среди респондентов 16% заявили, что будут голосовать за ЕНД. На предыдущих парламентских выборах эта партия набрала 27% голосов.

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