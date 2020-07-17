Лондон, , 14:47 — REGNUM Власти Великобритании надеются, что жизнь в стране, которая в связи с пандемией коронавируса связана с определенным количеством ограничений, может полностью вернуться в нормальное русло к Рождеству. Об этом 17 июля заявил на пресс-конференции британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы рассмотрим возможность более существенного возвращения к нормальной жизни с ноября, возможно, в срок к Рождеству», — заявил Джонсон.

Кроме этого, он рассказал об этапах постепенного смягчения карантинных мер безопасности в стране.

Так, по словам политика, с августа в стране будет возобновлена работа большей части остающихся спортивных центров, боулинг-клубов, катков, казино, а также смогут возобновить работу косметологи и будут объявлены новые рекомендации касательно работы в офисах.

Также предполагается, что с сентября полностью начнут свою работу детские сады, школы и колледжи, а с октября будет разрешено проводить конференции и концерты в помещениях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в Великобритании общее число выявленных инфицированных коронавирусом достигло 292552 человек.