Москва, , 14:53 — REGNUM Украинские политики полагают, что демократия подразумевает вседозволенность. Об этом при помощи телемоста 17 июля заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В этом, со слов Кравчука, заключается сильное различие между российской и украинской политической системами.

«Наша политика сильно отличается о российской. Наша политическая элита восприняла демократию как вседозволенность. В правящей партии уже настолько сталкивающиеся точки зрения, что не всегда они делают то, что требует от них Зеленский», — сказал Кравчук.

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