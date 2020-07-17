Москва, 17 июля 2020, 14:32 — REGNUM На сегодняшний день решение о назначении временного исполняющего обязанности Хабаровского края не принято. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что долго без руководителя регион оставаться не может.
Он добавил, что глава государства будет «руководствоваться анализом информации, которую он получает от органов следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала». А также исходить из ситуации, происходящей в регионе.
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву. Его обвиняют в покушении на убийство и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. Своей вины он не признаёт, однако следствие заявляет, что располагает неопровержимыми доказательствами.
На днях вице-премьер, полномочный представитель российского лидера в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что президент РФ Владимир Путин может принять кадровое решение в отношении руководителя Хабаровского края уже в скором времени.
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