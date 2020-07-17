Джакарта, , 14:31 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади обсудил вопрос об укреплении транспортного сообщения с министрами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая, чтобы сократить распространение COVID-19, сообщает Antara.

«Индонезия призывает страны АСЕАН и Китай разрабатывать совместные действия, а также стратегические шаги в транспортном секторе для повышения устойчивости к пандемии и обмениваться передовым опытом», — говорится в заявлении министра транспорта Индонезии.

На встрече министр транспорта выразил готовность и решимость Индонезии обеспечить систему логистики и транспортного сообщения, особенно в регионе АСЕАН.

По словам министра, в условиях пандемии продолжалось сотрудничество между странами, включая двустороннее партнёрство между соответствующими странами-членами АСЕАН и Китаем, в частности проект скоростной железной дороги Джакарта — Бандунг.

Буди Карья Сумади также пригласил партнеров в АСЕАН и Китае к сотрудничеству и поддержке проектов развития наземного, морского и воздушного транспорта, а также проектов железнодорожной инфраструктуры в Индонезии в рамках схемы государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что в страну готовы инвестировать восемь иностранных компаний.

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