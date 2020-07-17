Душанбе, , 14:28 — REGNUM Рейсы по маршруту Душанбе — Дубай — Душанбе возобновятся с 21 июля. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает таджикистанское госинформагентство «Ховар», со ссылкой на Агентство гражданской авиации при правительстве страны.

В правительстве полагают, что эпидемиологическая ситуация в Таджикистане стабилизировалась достаточно для возобновления регулярного международного авиасообщения.

Рейсы между столицами Таджикистана и Объединённых Арабских Эмиратов раз в неделю будут выполнять авиакомпании «Fly Dubai» (ОАЭ) и «Сомон Эйр» (Таджикистан).

Таджикистанские авиавласти просят пассажиров этих рейсов соблюдать санитарные требования ОАЭ в отношении прибывающих иностранцев.

Напомним, международное авиасообщение Таджикистан приостановил 20 марта 2020 года.