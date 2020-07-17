Москва, , 14:30 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал антироссийским политиком, чтобы заработать миллиарды долларов. Об этом 17 июля заявил украинский журналист Александр Чаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, ещё в 90-х годах прошлого века Порошенко занимал пророссийскую позицию. Однако затем он понял, что продвинуться по политической лестнице сможет только на националистической тематике. К тому же антироссийские действия на посту президента помогали ему оставаться у власти и зарабатывать миллиарды долларов, отметил журналист.

В итоге это привело к абсурдным явлениям. Например, в Киеве, где подавляющее большинство населения говорит на русском языке, практически не осталось русскоязычных школ.

«В Киеве уже нет ни одной русской школы. Возможно, какая-то одна осталась. Но в Киеве все говорят на русском. В Донбассе ушла Украина и никому не нужен украинский язык», — сказал Чаленко.

Читайте развитие сюжета: Кравчук рассказал, как надо относиться к Зеленскому