Москва, , 14:26 — REGNUM Властям Великобритании вряд ли удастся сделать что-либо для большего усугубления отношений с Россией, итак находящихся на низком уровне. Об этом 17 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая свой комментария по поводу обвинений Лондона в адрес Москвы о якобы вмешательстве российской стороны в британские выборы 2019 года.

По мнение пресс-секретаря президента России, данные негативные факторы скажутся на отношениях двух стран.

«Но здесь, наверное, следует признать, что вряд ли может что-то сделать британская сторона, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений», — заявил Песков.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент отметил, что Россия «почти наверняка» делала попытки вмешательства в выборы в Британии в 2019 году, на что в Кремле заявили, что не приемлют таких обвинений и назвали их голословными.