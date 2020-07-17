Москва, , 14:18 — REGNUM Результаты работы украинской стороны в рамках переговоров по реализации Минских договоренностей вызывают разочарование у заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля напомнил, что российская сторона на самых различных уровнях выражала обеспокоенность и сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия Минских соглашений. При этом Москва «прикладывает изрядные усилия» в плане работы с партнерами и в Берлине, и в Париже в этом направлении.

«Нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом», — сказал Песков, назвав подобные заявления руководства в Киеве «очень опасной тенденцией».

Официальный представитель Кремля без участия представителей республик Донбасса невозможно «даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры», а с ними украинская сторона категорически отказывается иметь какие-либо контакты.

«Что делает просто невозможным выработку нового документа», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали негативную оценку недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений. Руководители государств подчеркнули, что Минские соглашения являются безальтернативными и выступают как единственная основа для урегулирования конфликта на Украине.

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