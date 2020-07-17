Москва, , 14:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), написал 17 июля адвокат фонда Александр Голович на своей странице в Twitter.

Глава московского штаба блогера Алексея Навального сообщил, что обыски могут быть связаны с уголовным делом о клевете. Вместе с тем проведение обысков подтвердили в Следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля блогер Алексей Навальный явился на допрос в Следственный комитет по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В отношении блогера выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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