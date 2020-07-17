Минск, , 14:16 — REGNUM Устранение барьеров во взаимной торговле, формирование энергетических рынков и разработку новых планов кооперации в промышленности и агросекторе обсуждают 16 июля в Минске участники межправительственного совета ЕАЭС. В заседании участвует председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Евразийский межправительственный совет начал работу с заседания в узком составе. По итогам заседания в расширенном составе, согласно анонсу, «планируется принять решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии Евразийского экономического союза, а также одобрить другие инициативы, необходимые для функционирования и развития рынка союза и обеспечения равных условий конкуренции».

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Открывая мероприятие, председатель белорусского правительства Роман Головченко сказал: «В соответствии с установившейся практикой наша работа начнется с рассмотрения вопросов об устранении барьеров в рамка функционирования внутреннего рынка союза. К сожалению, пока не удается в полной мере переломить силу сопротивления при решении вопросов свободной торговли без изъятий и ограничений».

Белорусское правительство особо заинтересовано в скорейшем создании общих энергетических рынков. Головченко сообщил, что «сегодня мы обсудим ход работы по рынкам газа, нефти и нефтепродуктов».

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Напомним, в 2013 году зампред белорусского правительства Владимир Семашко анонсировал реализацию в Союзном государстве России и Белоруссии пяти «пилотных» интеграционных проектов в промышленной сфере. Предлагались слияния ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ» в холдинг «Росбелавто», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО МЗКТ и ГК «Ростехнологии», ОАО «Пеленг» и ФКА «Роскосмос», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». В итоге все пять проектов были провалены, однако за время обсуждения официальный Минск получил от Москвы огромную прибыль от уступок во взаимной торговле.