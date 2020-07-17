Нью-Дели, , 14:18 — REGNUM Проводимые в настоящее время с китайской стороной переговоры по поводу сложившейся ситуации на границе с Индией в Ладакхе не гарантирую решения данного вопроса. Об этом 17 июля заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх в ходе своего визита в пограничный с КНР Ладакх, передает газета The Hindu.

«Прогресс в переговорах (с Китаем) должен привести к решению этого вопроса», — заявил глава минобороны Индии во время своего выступления веред военными ВС Индии на пограничном наблюдательном пункте Лукун близ Пангонг-Цо.

Также он отметил, что нет никакой гарантии в том, в какой степени данная ситуация будет разрешена в ходе данных переговоров.

Кроме этого, Сингх заявил, что ни одна страна в мире не может коснуться или оккупировать даже пядь территории Индии.

При этом известно, что главу индийского минобороны в поездке сопровождают начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават и начальник индийских сухопутных войск генерал Маной Нараване.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в МИД КНР заявили, что общая ситуация между Китаем и Индией на границе двух стран стабильна и продолжает улучшаться, что вселяет надежду на то, что стороны продвинутся в направлении общей цели и достижения консенсуса.