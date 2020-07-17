Сеул, , 14:15 — REGNUM В Южной Корее отозвали разрешение на создание двух общественных организаций, объединяющих северокорейских беженцев. Об этом 17 июля сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, разрешение было отозвано у организаций «Движение за свободную Северную Корею» и «Кхынсэм» в связи с подтверждением факта многочисленных нарушений закона «О межкорейском обмене и сотрудничестве».

В министерстве отметили, что действия данных организаций (отправка пропагандистских листовок в КНДР) препятствовали политике правительства по улучшению межкорейских отношений, ставили под угрозу безопасность жителей приграничных районов.

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