Москва, , 14:03 — REGNUM Дату обсуждения Госдумой законопроекта об электронной путёвке определит Совет Думы 20 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по спорту, молодежной политике и туризму Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Законопроект подготовлен ко второму чтению. И прислушавшись к мнению Ростуризма, законопроект перенесен на неделю, и будет вопрос решаться о том, будет ли он рассматриваться или нет, в понедельник на Совете Думы», — заявил Дегтярёв в ходе заседания совета президиума законодателей РФ.

Он также сообщил о проведении рабочей встречи оператора турпутевки и представителя Ростуризма, «стороны обсудили тонкие моменты и шероховатости».

Депутат указал на отсутствие единой позиции отрасли на нововведение, часть, видимо, предпочитает работать «в серую», допустил он.

Госдума в мае в первом чтении приняла законопроект об электронных путёвках. Туроператоры и турагенты обязаны формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, которую ведет Ростуризм. В случае продажи туров без электронной путевки оператора исключат из реестра.

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